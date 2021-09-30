نصائح للتخلص من اكتئاب الخريف..التعرض للشمس صباحًا والنوم الجيد مع أكل صحى

فاطمة ياسر

تغييرالفصول بشكل عام تعد من الأمور التي تزيد من فرص تعرض بعض الأشخاص للإصابة بالاكتئاب، وخاصة فصل الخريف بسبب زيادة تساقط أوراق الشجر وعدم استقرار الطقس.

ولذا يوضح التقريرالمنشور عبر موقع "WEBMED" أن الإصابة باكتئاب الخريف يتعرض لها البعض نتيجة لحدوث اضطرابات موسمية .

وهناك العديد من الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب باكتئاب الخريف، ومنها حدوث تقلبات في المزاج العام، بالإضافة إلي الشعور بالإجهاد وعدم القدرة علي القيام بأي شيء، وأيضا الشعور بالتوتر والقلق الشديد.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن السبب الأساسي للإصابة باكتئاب الخريف هو عدم التعرض لأشعة الشمس المفيدة، التي من دورها شعور الشخص بالراحة النفسية والسعادة، فعدم التعرض لها يتسبب في انخفاض مستويات بعض الهرمونات كهرمون السيروتونين المسئول عن السعادة والحالة المزاجية، وأيضا انخفاض نسبة فيتامين د في الجسم يزيد من فرص التعرض للإصابة بالاكتئاب.

وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة للتخلص من اكتئاب الخريف، ومنها:

-التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر، لمساعدة الجسم علي إفراز جميع الهرمونات التي يحتاجها للشعور بالسعادة.

-تحديد مواعيد محددة لليوم لتنظيم الساعة البيولوجية للجسم تعد من أهم النصائح التي تخلصك من الاكتئاب.

-أكد العلماء أن ممارسة الرياضة بشكل يومي تعد من أبرز وأهم النصائح التي يجب القيام بها لتجديد وتنشيط الدورة الدموية، وأيضا زيادة افراز هرمون السعادة، وتقليل من حدة اكتئاب الخريف.

- الغذاء الصحي يساوي صحة نفسية جيدة، ولذا عليك القيام بهذا الأمر بشكل دائم، وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالخضروات والفواكه.