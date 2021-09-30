نجاح عملية تركيب مفصل فخذ صناعى كامل لمريض بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اليوم الخميس، الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن قيام فريق طبى بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض تتضمن تركيب مفصل فخذ كامل "لا أسمنتى ذو رأس سيراميكى"، لمريض يعانى من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ، تبلغ تكلفتها في القطاع الخاص حوالي 69 ألف جنيه، بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن العملية تمت تحت إشراف أمهر الأطباء بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، التابعة لفرع الهيئة بالإسماعيلية، موجهًا الشكر للفريق الطبي على مجهوده في إجراء العديد من العمليات الحرجة والدقيقة بالمستشفى.

وتُعد مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة واحدة من ضمن 3 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تتبع للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية.

وانضمت مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية لمنظومة التامين الصحي الشامل، وتضم غرف استقبال وطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلية، و13 سرير رعاية.