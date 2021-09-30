نائب وزير الرى ومعاون محافظ كفر الشيخ يتفقدان تبطين الترع بمطوبس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الموارد المائية والرى، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، اليوم الخميس، أعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، وتفقد زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، على مساحة 1700 فدان المجاورة للطريق الدولى الساحلي.

كما تفقد أعمال تبطين ترعة سيدى يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس اشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ.ومديرى عموم الرى بالمحافظة.

كما تفقدا أعمال انشاء حماية الشواطيء ا أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدء إنشائه 2021 بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الاخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولى، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

كما تفقد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدء إنشائه عام 2016 ، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

قال الدكتور أسامة الظاهر،نائب وزير الري، إن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه النهايات وتلبية احتياجات كافة المنتفعين فى الوقت الذى تحمى معه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد من مشروعات كثيفة العمالة التى تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير المشروعة،وتمثل مشروعات تبطين الترع والنساقى والتحول إلى الرى الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى ظل التحديات التى تواجهها مصر على الصعيدين المحلى والدولي.

قال الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، إن المشروعات العملاقة التى تقوم بها وزارة الرى مصدر فخر لكل مصرى ولأهالى كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم فى رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور ألا وهى تبطين الترع والتبطين المساقى ومنظومة الرى الحديث مما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة فى التربة مما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن والدولة وخلق فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية.







تبطين الترع



جانب من الزيارة



متابعة تبطين الترع



نائب وزير الرى ومعاون محافظ كفرالشيخ