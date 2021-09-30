وأعلنت المصادر عن استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين ، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد اعادة الاعمار الى قطاع غزة .. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الانسانية ولادخال أية مساعدات الى قطاع غزة فى أى وقت .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين ، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

ومما يذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية فى أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية .

