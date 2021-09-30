اليوم السابع
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منتجات ورق البردى تزين مهرجان الخيول العربية بالشرقية في دورته الـ25.. فيديو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:20 م
منتجات ورق البردى تزين مهرجان الخيول العربية بالشرقية في دورته الـ25.. فيديو مهرجان الخيول العربية
الشرقية- فتحية الديب

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مهرجان الخيول العربية لمحافظة الشرقية لرصد مبيعات منتجات ورق البردى التى تزين المهرجان.
 
 
وقال وجية عمارة الذى يعمل فى حرفة البردى منذ 38 عاما، إنه يعمل فى المهنة منذ عام 1983 حيث يقوم بزراعة البردى فى الأراضى الزراعية ثم يتم دخولها فى الصناعة، مشيرا إلى لأنه من قرية القراموس أحد اشهر القرى فى إنتاج البردى على مستوى الجمهورية .
 
وأضاف وجيه أنهم يقومون برسم على البردى للمناظر الطبيعية والقبطية والإسلامية والطبيعية من خلال الرسم اليدوى بالفرشاة والتي تعطى ألوان ثابتة على مدار العمل.
 
وأكد وجيه عمارة، أن القرية تشتهر بزراعة وإنتاج الورق البردى، وتعد من أشهر المناطق على مستوى الجمهورية، وكانت القرية تعد الأولى على الجمهورية بدون بطالة إلا أن الوضع اختلف منذ ظهور جائحة كورونا.

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