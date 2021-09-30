اليوم السابع
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مميزات للمشروعات الصغيرة.. تعرف على الضريبة المقطوعة ونسبتها حسب نشاطك

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:00 ص
مميزات للمشروعات الصغيرة.. تعرف على الضريبة المقطوعة ونسبتها حسب نشاطك مشروع صغير - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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كثيرا ما يتساءل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول الضريبة المقرره عليهم بعد اقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة 152 لسنة 2020، والذى يمنح ميزات واعفاءات ضريبية كثيرة، وفيما يلى يرصد اليوم السابع طريقة معرفة ضريبة المشروع الصغير حسب حجم الأعمال والنشاط.
 
-وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.
-وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه.
 -حجم الأعمال إذا قل عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
-وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 ٪ .
-النشاط من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75 %.
- حجم النشاط من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ .
 
 
 
ضرائب المشروعات الصغيرة
ضرائب المشروعات الصغيرة

 

 


ضرائب المشروعات الصغيرة

المشاريع المتوسطة

المشروعات متناهية الصغر

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