اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مع عودة المدارس.. إزاى تحافظ على "ظهر" طفلك من الجلوس الخاطئ.. إنفوجراف

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:30 م
مع عودة المدارس.. إزاى تحافظ على "ظهر" طفلك من الجلوس الخاطئ.. إنفوجراف عودة المدارس

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مع عودة المدارس، يعاني بعض الأطفال من آلام الظهر خلال العام الدراسي، وقد تكون حقائب الظهر الثقيلة والوضعية السيئة وقلة النشاط البدني من العوامل المساهمة فى ذلك،  وهناك طرق يمكن للآباء من خلالها مساعدة الأطفال في الحفاظ على صحة ظهرهم خلال العام الدراسي.

إزاى تحافظ على صحة ظهر طفلك من الجلوس الخاطئ
إزاى تحافظ على صحة ظهر طفلك من الجلوس الخاطئ

 

وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" لأولياء الأمور نصائح الصحة والسلامة الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بحسب ما نشره موقع" healthychildren" وموقع "Lehigh Valley Health Network".

طرق صحيحة لارتداء حقيبة الظهر
طرق صحيحة لارتداء حقيبة الظهر
طرق صحيحة لطريقة جلوس الطفل
طرق صحيحة لطريقة جلوس الطفل

عودة المدارس

حقيبة الظهر

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صحة الاطفال

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