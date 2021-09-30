مطار القاهرة يلغى سفر راكبة عراقية بعد تعرضها لأزمة قلبية

كتبت رحاب نبيل

تعرضت راكبة عراقية، اليوم الخميس، لأزمة قلبية حادة بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات السفر علي متن طائرة الخطوط العراقية، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى المستشفي.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكبة العراقية ( ض. م. ا ) وبرفقتها اثنان من أبنائها، فوجئ العاملون بمطار القاهرة بعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل صالة السفر، على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بالفحص تبين تعرضها لأزمة قلبية حادة.

على الفور تم استدعاء إسعاف المطار لإحضار سيارة لنقلها إلى أقرب مستشفى بالقرب من المطار، وتم إلغاء سفرها المقرر على طائرة الخطوط العراقية المتجهة إلى العراق، وإلغاء سفر ونجليها لحين تماثلها الشفاء.