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مصرع طفلين إثر نشوب حريق بحظيرة مواشى بإيتاى البارود بالبحيرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:07 م
مصرع طفلين إثر نشوب حريق بحظيرة مواشى بإيتاى البارود بالبحيرة سيارة مطافئ - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي طفلان مصرعهما إثر اندلاع حريق بحظيرة مواشى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بحظيرة مواشى بمنطقة الملقة التابعة لمركز إيتاي البارود، وأسفر الحريق عن وفاة كل من "ياسين. ا. ص، 6 سنوات وشقيقه "مالك. ا .ص" 5 سنوات وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة.


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