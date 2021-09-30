اليوم السابع
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مصادر بمحافظة القليوبية: حركة الإدارات الهندسية تضمنت مسجون ومتوفى و3 بالمعاش

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:14 ص
مصادر بمحافظة القليوبية: حركة الإدارات الهندسية تضمنت مسجون ومتوفى و3 بالمعاش ديوان محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت مصادر مطلعة بديوان محافظة القليوبية، إن قرار محافظ القليوبية بتعليق العمل بحركة تنقلات مديرية الإدارات الهندسية الفنين، جاء بعد دراسة الحركة، حيث كانت تتضمن نقل وندب 370 من مديرى الإدارات الهندسية والفنين بالوحدات المحلية.

وأوضحت المصادر، أن الحركة التى أعلنها المحافظ مسبقا بعد عرض الموارد البشرية، بعد فحصها تبين أنها تضمنت وجود أمساء أحد المتوفين، وأخر مسجون على ذمة قضية،  و3 محالين للمعاش بعد السن القانونية.

وكان قد أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعليق العمل بالقرارين رقمي 1294 و1298 لسنة 2021، والخاصين بحركة تنقلات لمسؤولى الإدارات الهندسية بمجالس المدن والفنيين مؤقتا لمزيد من الدراسة، ولتصويب ما ورد بهما من أخطاء، كما قرر المحافظ إحالة المختصين بالمحافظة والوحدات المحلية المختصة للتحقيق، وتحديد المسئوليات لتضمينهم بيانات بالمخالفة للحقيقة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية الـ 10 على مستوى مركز ومدينة طوخ، وذلك فى إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات، شملت الحركة تنقلات لـ 9 من رؤساء الوحدات المحلية، فيما بقى محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

وشملت الحركة ندب كلا من عبد الفتاح العزب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بترسا، وصبحى إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية ببلتان، وأيمن حسين رئيسا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى، ورضا قنديل رئيسا للوحدة المحلية بمشتهر، ومحمود أحمد رئيسا للوحدة المحلية بكفر منصور، ونجلاء شعبان رئيسا للوحدة المحلية بميت كنانة، وعماد الشاعر رئيسا للوحدة المحلية بنامول، وريهام عبد الرحيم رئيسا للوحدة المحلية بالدير، ومحمود عبد المعز رئيسا للوحدة المحلية بأكياد دجوى، فيما تم الإبقاء على محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

كما أصدر "الهجان"، قرارا بإلغاء ندب علاء حسنى من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدى من العاملين بالمستوى "الثانى أ" بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لحين شغلها بالطرق القانونية.


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إحالة للتحقيق

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حركة التنقلات

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