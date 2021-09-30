مزامير السماء.. أصوات ملائكية تشدوا داخل كتاب تحفيظ القرآن بالمنيا.. فيديو وصور

وقال الشيخ يوسف صلاح عبدالله محفظ القرآن الكريم، إن القرية تعد أحد القرى التى تشتهر بانتشار الكتاتيب بها الى جانب اقبال الأهالى سواء أطفال أو كبار على حفظ القرآن، حيث أن الكتاتيب هنا تقوم بتحفيظ القرآن والاحاديث النبوية الى جانب متابعة الأطفال أصحاب المواهب وتنظيم مسابقات لهم من أجل تحفيزهم على مواصلة طريق التفوق .

وأشار إلى أن الكتاب يوجد به أعمار سنية مختلفة منهم من يحفظ ربع القرآن وآخرين 20جزء من القرآن وهناك من هو يبدأ من الفاتحة ، خاصة أن كثيرين من الذين يقبلون على الحفظ يحبون البداية من سورة البقرة وليس من قصار السور .

وأوضح قائلا: نتابع الكلاب خلال الدراسة للتأكد من تفوقهم الدراسى حتى لا يطغى شيى على آخر مما يشجعهم على الحفظ والحضور بشكل مستمر.