اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:21 م
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مراكز المنيا تزيل 20 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 18

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:52 م
مراكز المنيا تزيل 20 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 18 إزالة التعديات على أراضى الدولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 20 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2348 متر، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

 


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