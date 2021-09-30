مد فترة السماح لمن لم يستوف أوراقه فى "سكن لكل المصريين 2" حتى الاثنين

كتب محمد شرقاوى

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق مد فترة السماح لمن لم يتم استيفاء أوراقهم في مبادرة سكن لكل المصريين 2 حتى يوم الاثنين المقبل، مضيفة أنه بلغ عدد الحاجزين المسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق 58ألف مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك 4 آلاف مواطن لديهم فرصة أخيرة للحصول على وحدة سكنية ، وذلك عن طريق استكمال أوراقهم المطلوبة، وأن هناك 54 ألف تم استيفاء أوراقهم المطلوبة منهم.

وكانت مي عبد الحميد، أعلنت مد فترة تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع.

مؤكدة أن مد فترة الحجز، جاء حرصاً من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.