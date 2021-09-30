مدير عام وميسور الحال.. "تضامن الغربية" ترد على واقعة انتشار صور مسن مشرد

الغربية: عادل ضرة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة لأحد الأشخاص يفترش أحد الأرصفة بمنطقة العجيزى التابعة لحى أول طنطا بمحافظة الغربية، فى البرد القارس، واستعطافه المواطنين بالمنطقة، الذين قاموا بمساعدته وتوفير بطاطين له للتدفئة من البرد .

من جانبها ردت مديرية التضامن الاجتماعي على تلك الواقعة من خلال تصريحات رسمية، مؤكدةً قيام فريق التدخل السريع بالغربية، بالتعامل مع الحالة أكثر من مرة، موضحين أنه يدعي عادل عرفه الخرسيتى كبير معلمين بدرجة مدير عام ومازال بالخدمة، حيث انه من مواليد عام 1963، ويحصل علي مرتب قدره 4800 جنيه ويقوم بتجديد الإجازة المرضية الحاصل عليها، ويملك منزل مكون من ثلاث أدوار بمدينة طنطا.

وقالت المديرية في بيانها للرد على الواقعة، إنه تم ايداعه بمؤسسة المسنين والعجزة بتاريخ 2020/8/15، ولكنه للأسف قام بعمل مشاكل بالمؤسسة وقام بكتابة إقرار بخروجه يوم 2020/8/23، وحضرت اخته وطلبت ايداعه أحد دور المسنين وتم تسكينه بدار المصطفى للمسنين بكفر الزيات بتاريخ 2020/11/10، ولكن للأسف افتعل نفس المشاكل وأصر على الخروج من الدار بتاريخ 2020/11/21، وأخيرًا تم التعامل معه للمرة الثالثة وتم الحقه بدار السعادة لرعاية المسنين، ولكنه أثار ذات المشاكل.

في سياق متصل، كشف الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، عن حقيقة الواقعة، حيث أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطن يدعى عادل عرفة مواليد 1963 ويعمل كبير اخصائى بالتربية والتعليم ومازال بالخدمة .

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع، أن المذكور من عائلة ميسورة الحال ومتزوج ولديه أولاد، متسائلا عن الأسباب وراء افتراشه الشارع واستجداء المارة، رغم أنه موظف حكومى وراتبه الشهرى كبير، مؤكدا أن المديرية ليس عليها أى مسئولية حيال هذا الشخص وليس هناك أى وسيلة مساعده تقوم بها المديرية حياله.