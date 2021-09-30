مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تنتهى من رصف طريق المشروع بأبو صوير.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، واصلت المديرية استكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف وسفلتة الشوارع والطرق والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأضاف الشيمي أنه تم اليوم تنفيذ رصف طريق المشروع بمركز ومدينة أبوصوير من مزلقان بدران مارًا بقرى أبوصوير على ترعة أبوصوير بطول حوالى 4 كم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في المشروع منذ 4 شهور بعمل حائط ساند بالتكاسي بالدبش على بر أيسر ترعة أبو صوير بطول 2.4 كم، وتم توسعة الشارع من 6 أمتار إلى 9 أمتار وتم البدء بأعمال الرصف اليوم، ومن المنتظر أن يتم إنهاء الأعمال في خلال 40 يوما من تاريخه.

وأكد الشيمى أن محافظ الإسماعيلية أمر بتذليل كافة العقبات لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المروري.















