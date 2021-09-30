محافظ مطروح يناقش مقترحات المحاور الرئيسية وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة

مطروح حسن مشالى

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، إجتماعا لمناقشة مقترحات المحاور الرئيسية بمدينة مرسى مطروح وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ونواب مجلسى النواب والشيوخ بمطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد و المستشار محمد صباح المستشار القانونى والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح والمهندسة أمل عرفه مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام حماية أملاك الدولة ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وتم مناقشة مقترحات المحاور الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، بما تتضمنه محاور رئيسية بوسط المدينة، وضم شوارع رئيسية داخل المدينة، بما يحافظ على المظهر المعمارى وعدم التشويه، ومراعاة طبيعة محافظة مطروح الساحلية الجاذبة للسكان، والتنسيق مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية للوصول إلى المقترح النهائى، بما ييسر على المواطنين ويحقق التلازم بين منفعة المواطن و الصالح العام للدولة.