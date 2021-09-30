محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروع بتكلفة 3.6 مليار جنيه

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد ندا، خبير أول البنك الدولي، ومسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، وممثلى البنك الدولى، وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة.

استعرض الداودي، الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها من خلال البرنامج، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروع فى مختلف القطاعات بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ساهمت في توفير 149 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى مؤكدا، أن العمل يسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة من خلال المتابعة الدورية لمواقع المشروعات، والاطمئنان على سير العمل، لافتا أنه إلى جانب تنفيذ المشروعات فإن البرنامج يعمل على تنمية قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث تم تنظيم 95 برنامج تدريبى و 31 ورشة عمل استفاد منهما 3744 متدربا.

وأضاف محافظ قنا، أن وحدة تنفيذ البرنامج بصدد البدء فى إعداد خطة مشروعات 2022/2023 من خلال جلسات التشاور المجتمعى والاستماع إلى كافة اقتراحات وتوصيات المواطنين في المشروعات التي يرونها هامة وذات أولوية في تحسين خدماتهم، معربا عن شكره وتقديره لدور البنك الدولي في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهود وزارة التنمية المحلية والقائمين على تنفيذ البرنامج وهو ما أسهم فى اختيار الأمم المتحدة للبرنامج على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموي عالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم .

ووجه الهلباوي، الشكر لمحافظ قنا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بدء تنفيذ البرنامج، داعيا وحدة التنفيذ بالمحافظة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج في الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة .

وأكد محمد ندا، مسئول فريق الدعم الفني بالبرنامج، على أهمية تعظيم الإيرادات المحلية بمراكز المحافظة والتى تتمثل فى ( المواقف – الإعلانات – الأسواق – عائد إنتظار السيارات بالشوارع الرئيسية للمدن ) بهدف رفع نسبة المساهمات المحلية فى التمويل الذى تضخه الحكومة لتنفيذ المشروعات وذلك لضمان استمرار خطط التطوير بتلك المراكز عقب انتهاء مدة تنفيذ البرنامج فى 2023.