محافظ بنى سويف يهنئ الطالب "محمود" لحصوله على المركز الـ 8 عالميا بألمبياد اللغة الإنجليزية

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فى اتصال هاتفى محمود عبد العاطى محمد، الطالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا"STEM" بمحافظة بنى سويف، بمناسبة حصوله على المركز الثامن عالمياً، إثر مشاركته ضمن المنتخب المصرى الذى مثل مصر فى الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية "HIPPO 2021".

وخلال الاتصال هنأ المحافظ الطالب بهذا الإنجاز، معربا عن سعادته بحصوله على ترتيب عالمي” HIPPO4 "والذى جاء تتويجا لتفوقه على نظرائه الطلاب من مختلف بلدان العالم المشاركة فى الأولمبياد، مطالباً إياه بأهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق، مشيرا إلى أن الطلاب النابغين محظوظون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولى اهتماماً كبيراَ وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملى عن طريق المشروعات القومية فى المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمى ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، بهدف تحقيق التنافسية العالمية فى التعليم فى إطار الرؤية التنموية 2030.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة الدكتور عمرو شحاتة عن سعادته بتحقيق أحد طلاب بنى سويف هذا الإنجاز، مشيرا إلى تلقيه خطاب من شركة أديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية والدولية "الممثل الرسمى والمنظم للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية "، والذى يتكون من 9 فئات، حصلت مصر منهم على 3 مراكز عالمية، نافست فيها ماليزيا ومتفوقة على باقى الدول المشاركة فى الأوليمبياد الذى يقوم على قياس مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة (قراءة، كتابة، تحدث، استماع) وفق الإطار المرجعى الأوروبى " CEER".