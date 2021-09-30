محافظ بنى سويف يعتمد تخفيض تنسيق القبول ببعض المدارس الثانوية الفنية

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى، بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للعام الدراسى 2022/2021، والتى شملت 12 مدرسة صناعية، و6 مدارس للتعليم التجارى، و2 مدرسة للتعليم الزراعى.

ويأتى هذا القرار بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد دراسة أعداد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى الفنى، وعدم تحقيق المستهدف من الأعداد ببعض المدارس، وحرصًا على الصالح العام، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية الفنية بمدارس المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة عمرو شحاتة أنه بناء عن هذا القرار، سيتم تخفيض الحد الأدنى للقبول ب6 مدارس للتعليم الصناعى بإدارة تعليم بنى سويف وهى :

مدرسة الشهيد محمد صفوت المتقدمة "5 سنوات" (من 230 درجة إلى 220 درجة )

مدرسة بنى سويف الكهربائية العسكرية ( من 225درجة إلى 220 درجة )

مدرسة بنى سويف المعمارية(من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة إبشنا الفنية بنات(من 205 درجة إلى 195 درجة)

مدرسة بنى سويف الزخرفية (من 200 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة باروط الفنية بنات( من 200 درجة إلى 195 درجة )

و3 مدارس صناعية بإدارة تعليم ببا وهي:



مدرسة ببا الصناعية بنين (من 195 درجة إلى 190 درجة )

مدرسة ببا الفنية بنات (من 200 درجة إلى 195 درجة )

مدرسة الشهيد شعبان فتحى على الفنية بنات "بقمبش" (من 175 درجة إلى 170 درجة)





و3 مدارس صناعية بإدارة الفشن التعليمية وهى :



مدرسة الفشن الفنية بنات( من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة الفنت الفنية بنات (من 185 درجة إلى 180 درجة )

مدرسة الفشن الصناعية العسكرية (من 185 درجة إلى 180 درجة)

كما تقرر تخفيض القبول فى 6 مدارس للتعليم والتجارى وهى :

مدرسة التجارة المتقدمة "5سنوات" إدارة تعليم بنى سويف(من 225 درجة إلى 220 درجة )

مدرسة اهناسيا الخضراء التجارية " إدارة تعليم بنى سويف"(من 145 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة الشهيد عيد محمد سعد التجارية بأبوصير" إدارة تعلم الوسطى" ( من 170 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة الواسطى التجارية للبنات ( من 155 درجة إلى 145 درجة )

مدرسة اشمنت التجارية للبنات " إدارة تعليم ناصر" (من 150 درجة إلى 140 درجة )

مدرسة سمسطا التجارية للبنات ( من 145 درجة إلى 140 درجة )

بالإضافة إلى تخفيض القبول بمدرستين للتعليم الزراعى وهما:



مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية ( من 175 درجة إلى 160 درجة )

مدرسة الفشن الثانوية الزراعية ( من 160 درجة إلى 150 درجة)