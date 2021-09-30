محافظ المنيا يناشد المواطنين بتلقى اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم المرحلة الثانية لاستكمال فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمنطقة كورنيش النيل والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين إلى الإسراع فى التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، كما ناشد المحافظ المواطنين المتواجدين على الكورنيش بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة ارتداء الكمامات الطبية وحث ذويهم وأسرهم على تلقى اللقاح.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم تخصيص 26 مركز ثابت لتلقى اللقاحات و 30 فريق متحرك و 18 مركز شباب مخصص لتلقى اللقاحات، و 4 سيارات متحركة ومجهزة لدعم حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تأتى استكمالا للفعاليات التى بدأت الشهر الجارى، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقى اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.



أتوبيس الحملة



حملة معًا نطمئن