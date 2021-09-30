محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ المنيا أسبوعيا، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

وأعلن المحافظ، استمرار العمل فى تنفيذ 1827 مشروعاً من جملة المشروعات المدرجة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري، وذلك فى 16 قطاع خدمى على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة اجمالية قدرها 23 مليار و 305 مليون و440 ألف جنيه .

ناقش المحافظ، مع الجهات المختلفة خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى انه يجرى متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها، وشدد على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات ، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافى كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.