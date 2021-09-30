محافظ الدقهلية يوجه بسرعة اعتماد مخططات تطوير مدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية، مؤكدًا أنه تم أمس تنفيذ إزالة 28 حالة تعدي بالمباني بمساحة 1713 م2 بمراكز طلخا و تمي الأمديد ومنية النصر والمطرية وأجا ونبروه تابعة لولاية الطرق والنيل الري والصرف، وبذلك يصل ما تم إزالته من حالات التعدي بالمباني 554 حالة بمساحة 3870 وكذا إزالة 74 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 18سهم و3 فدان، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة 628 حالة تعدي منذ بدء حملات الموجة المشار إليها بالدقهلية.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمس الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الاقاليم المركزية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسؤولي وزارة النقل شركة "MOT" واستشاري مشروع تحيا مصر المنصورة لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، بحضور المهندس حلمي عيد رئيس الاقاليم المركزية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني الدكتورة مايسة عبدالعزيز، والمهندس أحمد فضل استشاري المشروع، والعميد مهندس ناجي نبيل مساعد العضو المنتدب لشركة "MOT" .

ووجه المحافظ بسرعة مراجعة واعتماد كافة المخططات المطلوبة للبدء في أعمال التنفيذ والتعاون المشترك من أجل تطوير عاصمة المحافظة، مؤكدًا أن مشروع تحيا مصر المنصورة يعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة الدقهلية، وأن الهدف منها تغير الوجه العام لمدينة المنصورة وتوفير فرص استثمارية وخدمية تليق بمدينة المنصورة العريقة.

ششار إلى أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروع مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري.