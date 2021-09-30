محافظ الدقهلية يفتتح مدارس فى السنبلاوين بتكلفة 12.5 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس توسعات مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين بمدينة السنبلاوين على مساحة 700 متر مربع، والمكونة من 21 فصلا تعليميا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث أن إجمالي مساحة المدرسة الكليه 12 الف متر مربع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور كلا من علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وجيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة دكرنس.
كما افتتح "مختار"، مدرسة أحمد لطفي السيد للتعليم الأساسي بقرية سالم السيد علي مساحة 2400 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 7 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل ودورات المياه.
وقال الدكتور أيمن مختار، إن ما تم بنائه من مدارس جديده في الدقهليه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعادل 25% من إجمالي ما تم بنائه من مدارس في تاريخ مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدقهلية دائما رائدة في مجال التعليم أنجبت لمصر أعلام أحدثوا نقله نوعيه في مجال التعليم في مصر أمثال علي مبارك ابو التعليم في مصر ومربي الاجيال احمد لطفي السيد.
ووجه "مختار"، لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس والصيانة المستمرة لها.
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