محافظ الدقهلية يفتتح مدارس فى السنبلاوين بتكلفة 12.5 مليون جنيه.. صور

الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس توسعات مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين بمدينة السنبلاوين على مساحة 700 متر مربع، والمكونة من 21 فصلا تعليميا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث أن إجمالي مساحة المدرسة الكليه 12 الف متر مربع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور كلا من علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وجيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة دكرنس.