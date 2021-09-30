محافظ الإسماعيلية يخصص قطعة أرض لتصبح مقرا إقليميا لهيئة الرعاية الصحية بالقناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، علي طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتخصيص قطعة أرض في موقع استراتيجي بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مقرًا إقليميًا لهيئة الرعاية الصحية وإدارة فروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد في إقليم القناة "بورسعيد والإسماعيلية".

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على موافقة محافظ الإسماعيلية، بتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لتصبح مقرًا إقليميا للهيئة، وكذلك جولاته الميدانية لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وكفاءة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة استعدادًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتوجه الدكتور أحمد السبكي، بالشكر إلى محافظ الإسماعيلية وللجهاز التنفيذي بالمحافظة على تعاونهم المثمر والمتواصل مع هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يؤكد تضافر كل جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.