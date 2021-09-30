محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المرور الدورى والمستمر على الأعمال الجارى تنفيذها لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير الريف المصرى للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعليه على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً وفقاً للمواصفات والمعايير.

ولفت اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وفقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة فى هذا الشأن موجهاً رؤساء المراكز والقرى بمتابعة الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار؛ تفقد عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة التى تربط عرب الكلابات الغربية حتى ترعة المعصره بقرية المعصرة ومشروع الرى الحديث المنفذ فضلاً عن أعمال رفع مقاسات لمشروع إنشاء مجمع مصالح بقرية الفيما ومراجعة ومتابعة أعمال الكهرباء الجارى تنفيذها بالمركز والمتابعة والمرور على أعمال مجمع الخدمات بقرية بصرة وإعادة تأهيل مركز شباب بصره.

كما تفقد محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البدارى أعمال الرصف بالوحدة المحلية لقرية النواورة بالبدارى طريق عزبة الزهرى حتى محطة الصرف الصحى الذى تنفذه وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ، كما تفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم الأعمال الجارى تنفيذها لإنشاء طريق لقرية الخوالد وذلك بعد تبرع من المواطنين لفتح الطريق لأهالى القرية.

يأتى ذلك فى إطار المشروعات الجارية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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