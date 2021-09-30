محافظ أسوان يشدد على المحليات التزام المحلات بمواعيد الغلق والفتح الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة يومياً للإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمختلف المدن والمراكز للحد من إنتشار فيروس الكورونا، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة والتى تم الإعلان عنها من قبل.

وشدد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، على ضرورة إستمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، وأيضاً بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الإلتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات وخاصة فى وسائل المواصلات العامة ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الإنتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإستقبال العام الدراسى الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل.

كما كلف محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بضرورة إستمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اليافطات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات حيث قامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان إستقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب.