اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:46 م
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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية بـ50 مليون جنيه

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:02 م
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية بـ50 مليون جنيه جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى المزمع إنشاؤه بمنطقة حى العقاد بالتعاون بين المحافظة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وعلى مساحة4161 متر مربع منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي مدير عام مشروع المحليات بالوزارة ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وقد تناول اللقاء معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى وإدخال المرافق العامة له، ليستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام الذى تقوم به وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى ميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركز تكنولوجى تم ربطهم بالمركز الجديد للتحول الرقمى من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.

وأشار إلى أن ذلك سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.


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