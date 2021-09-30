اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:20 ص
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ماذا يناقش البنك الدولى فى اجتماعاته السنوى؟.. دعم التجارة أبرز المحاور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:00 ص
ماذا يناقش البنك الدولى فى اجتماعاته السنوى؟.. دعم التجارة أبرز المحاور البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، وتحديدا يوم 15 أكتوبر المقبل فعالية مهمة ، حول التعافى الاقتصادى، حيث ستسلط هذه الفعالية الضوء على كيفية دعم التجارة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وبحث ما يمكن عمله لتمكين التجارة من الإسهام بدرجة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء في مختلف أنحاء العالم. 
 
وستبحث الفعالية، بحسب ما أعلن علي الموقع الرسمى للبنك ، أهمية التجارة في استمرار إمدادات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى في أعقاب الجائحة.
 
وستنظر في الإجراءات التي يمكن أن يتخذها واضعو السياسات لتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك إزالة الحواجز غير الجمركية ودعم لوجستيات النقل وتوسيع نطاق تمويل التجارة. 
 
وستناقش التدابير الأطول أمداً اللازمة لمساعدة البلدان النامية على جني المنافع الاقتصادية للتجارة، مثل الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية.
 
وتتضمن الفعالية حوار حول التجارة والتعافى يتحدث فيه ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدوى، ونغوزي أوكونجو-أيويالا، المديرة العامة، منظمة التجارة العالمية.
 
كما يتحدث كل من ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة، مجموعة البنك الدولى، ومختار ديوب  المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية.
يشار أن الاجتماعات السنوية ستعقد فى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل بالعاصمة واشنطن.
 
 

البنك الدولى

التعافى الاقتصادى

الاجتماعات السنوية للبنك الدولى

ديفيد مالباس

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