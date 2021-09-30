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ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:00 ص
ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب التطعيم بلقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا ولم يحصلوا على الجرعة الثانية، نظرا لتخلفهم عن الموعد وعدم ذهابهم للتطعيم خلال فترة السماح المقررة بـ7 أيام من تاريخ وموعد الجرعة الثانية، يعاملون معاملة الحاصل على الجرعتين، ويمكن لهم استخراج شهادة "كيو آر كود" بالحصول على الجرعة الأولى فقط.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بمواعيد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح آمن وفعال ويساعد على الوقاية من العدوى، لكنه لا يمنع الإصابة مطلقا.

 


الصحة

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لقاح كورونا

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التطعيم بلقاح كورونا

اليوم السابع بلس

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