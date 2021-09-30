ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بمواعيد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح آمن وفعال ويساعد على الوقاية من العدوى، لكنه لا يمنع الإصابة مطلقا.