قنا تنجح فى إزالة 588 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة 18

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى إزالة 365حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وأوضح محافظ قنا، أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها تخطت الحالات المُستهدفه، حيث تم إزالة 365 حالة تعد في حين أن الحالات المستهدف إزالتها 357 حالة، مشيرا إلى أن هذه الإزالات شملت 241 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 167 ألف و 774 متر، و124 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 383 فدان و 10 قراريط، مؤكدا أن جميع مراكز المحافظة شاركت بحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة 18 بواقع " حالة بمركز قنا، 60 حالة بمركز قوص، 40 حالة بمركز أبوتشت، 39 حالة بمركز الوقف، 37 حالة بمركز نجع حمادى، 29 حالة بمركز فرشوط، 72 حالة بمركز نقادة ، 18 حالة بمركز قفط ، 17 حالة بمركز دشنا".

وأضاف الداودى، أن محافظة قنا دائما ما تحرص على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأراضى طرح النهر سواء بشكل فورى أو من خلال الحملات الدورية، حيث نجحت فى إزالة العديد من حالات التعدى واسترداد مساحات كبيرة من أراضى الدولة خلال موجات إزالة التعديات والتى كانت أخرها الموجة 17 والتى نجحت فى إزالة 223حالة تعدى على أراضى طرح النهر من إجمالى 172 حالة مستهدفة بنسبة 130٪.

وتابع محافظ قنا، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.