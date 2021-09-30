فى اليوم العالمى للقلب.. نجاح جراحة معقدة لإزالة ورم بالقلب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجريت أمس الأربعاء تزامنًا مع حلول ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للقلب، جراحة قلب مفتوح ناجحة بمجمع الإسماعيلية الطبي، لمريضة تبلغ من العمر ٤٣ عاما، لإزالة ورم من داخل القلب، وإصلاح جدار القلب برقعة نسيجية، وكذلك إصلاح الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات.

وكانت المريضة تعاني من ضيق شديد بالتنفس وآلام بالصدر و نوبات من الإغماء المتكررة، وعلي الفور تم عمل الفحوصات العاجلة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وبمناظرة الحالة تبين وجود ورم ضخم بالأُذين الأيسر من القلب.

الأمر الذي أدى إلى انغلاق جزئي بالصمام الميترالي، واعاق تدفق الدم في المسار الطبيعي له.

وتم تحضير المريضة لإجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة لإزاله الورم، وتم عمل التدخلات الطبية اللازمة ، والمريضة الآن تتلقي العلاج بعناية القلب المفتوح داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وحالتها الآن مستقرة.