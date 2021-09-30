فصل التيار الكهربائى عن قرى بياض وبنى سليمان والحمرايا للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن قرى (الحمرايا ، بياض العرب ، بنى سليمان ) شرق النيل مركز بنى سويف، وذلك أيام: السبت، الأحد والاثنين، 2 و3 و4 أكتوبر 2021، لإجراء أعمال الصيانة.

وسيتم فصل التيار يوم السبت 2 أكتوبر 2021 عن قرية الحمرايا، ويوم الأحد 3 أكتوبر عن قرية بياض العرب، ويوم الاثنين 4 أكتوبر عن قرية بنى سليمان، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة.

وتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.