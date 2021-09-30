فارسات اتحاد الشرطة يتألقن فى عرض البولو بمهرجان الشرقية للخيول العربية.. فيديو

وتألقت الفارسات في العرض واللاتى شاركن في المهرجان بعدد من العروض و منها عرض البولو، كما شارك فريق الفرسان من الضابط.

انطلقت مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 "اليوبيل الفضي"، المستمرة يومي الخميس والجمعة ، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، و نائب السفير السعودي و عدد من الشخصيات العربية من محبي الخيل ، وبمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية والأصيلة ، ذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة / بلبيس» الصحراوي .

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

وشارك في الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و شخصيات العامة و وكلاء المديريات و روساء المدن ، و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام.