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غلق باب تسجيل الرغبات للناجحين بالدور الثانى بالثانوية الأزهرية اليوم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:00 ص
غلق باب تسجيل الرغبات للناجحين بالدور الثانى بالثانوية الأزهرية اليوم جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تغلق بوابة الحكومة المصرية اليوم الخميس باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى والمتخلفين عن التقديم من الدور الأول، الذى يستمر حتى اليوم الخميس 30 سبتمبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

للدخول لموقع التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4
 
وكانت نسبة النجاح فى الدور الأول فى شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمى 61.65٪، والقسم الأدبى 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسى 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبا وطالبة، منهم 58 ألفا و30 طالبا، 47 ألفا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 68 ألفا 723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا 977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 37 ألفا 294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا 241 طالبة.
 
كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 71.78%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏ 

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