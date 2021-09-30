اليوم السابع
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غرق طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان بعد انفجار ماسورة مياه

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:54 م
غرق طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان بعد انفجار ماسورة مياه غرق طريق كورنيش النيل بالمياه فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم، الخميس، كسر مفاجئ فى خط مياه للشرب مما تسبب فى غرق الطريق بالمياه وحدوث شلل مرورى بمنطقة الكسر.

وبإخطار غرفة عمليات محافظة أسوان، تحت إشراف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بفرق الطوارئ بالشركة لسرعة التدخل وصيانة الخط المكسور بعد شفط المياه وإنهاء المشكلة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد بسرعة الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً سرعة الإستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة.

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بمشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والسماد، بالإضافة إلى شوارع وسط المدينة من أجل القضاء على مشاكل الكسورات والطفح التي تؤرق قطاع عريض من مواطني مدينة أسوان وتسبب لهم معاناة لما يترتب عليها من قطع للمياه.


كورنيش النيل

كسر ماسورة

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

اسوان

اخبار المحافظات

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