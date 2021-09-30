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طاجيكستان تنفى رصد حشود من حركة طالبان على حدودها مع أفغانستان

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:02 م
طاجيكستان تنفى رصد حشود من حركة طالبان على حدودها مع أفغانستان إمام علي رحمون رئيس طاجيكستان
موسكو /أ ش أ/

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نفت طاجيكستان رصدها لحشود من حركة " طالبان " على حدودها مع أفغانستان، مؤكدة أن الوضع مستقر ولا توجد استفزازات.

 

وقال مصدر فى قيادة لجنة الدولة للأمن القومى بطاجيكستان لوكالة " سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس:" لم نرصد تجمعات لحركة طالبان على الحدود مع أفغانستان، حيث لم يتغير الوضع ولا توجد استفزازات مسلحة من الجانب الأفغاني".

 

 

وأضاف المصدر:" إذا كان مقاتلو حركة طالبان قد نشروا حقا قوات إضافية عند الحدود، لكانت جميع الأجهزة الأمنية الطاجيكية فى حالة استنفار"، مشيرا إلى أنه منذ لحظة استيلاء طالبان على محيط الحدود مع طاجيكستان تم وضع جميع أجهزة السلطة وإنفاذ القانون فى طاجيكستان فى حالة تأهب قصوى.

 

 

وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسى زايتسيف، قد صرح فى وقت سابق من اليوم بأن بلاده رصدت حشودا للقوات المسلحة الأفغانية والطاجيكية على الحدود بين البلدين، داعيا دوشنبه وكابول إلى إيجاد خيارات مقبولة للطرفين لتسوية الوضع الراهن.

 


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