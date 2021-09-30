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ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:10 م
ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية اللحوم المضبوطة
الغربية - محمد طارق

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شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكبرة، لضبط السلع المنتهى صلاحيتها في أسواق ومنافذ محافظة الغربية، وذلك بمشاركة الرقابة الإدارية، وبناء علي توجيهات الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان و300 كجم لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث كانت جميع الكميات منتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات الفساد وتم ضبط الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

ومن جانبه صرحت المهندسة حنان عامر مدير عام الفرع، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف الهيئة إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.


حملات

لحوم فاسدة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أسواق الغربية

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