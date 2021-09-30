اليوم السابع
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ضبط 2000 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر فى حملة لتموين بنى سويف

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:14 م
ضبط 2000 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر فى حملة لتموين بنى سويف المضبوطات
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت مديرية تموين بني سويف، حملة مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن خطة المحافظة لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات حيال المخالفين وفقا للقانون.

تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص وبحوزته 2000 علبة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية بدون فواتير ومجهولة المصدر.

فيما تم تحرير 16 محضراً لمخالفات تموينية تم رصدها أثناء المرور على بعض المخابز البلدية ، والتي شملت 4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المضبوطات
المضبوطات

 

 


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