ضبط 137سيارة و28 مكمورة فحم و6 مصانع طوب مخالفة لقانون البيئة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، 17حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 1421 سيارة تبين مخالفة 137 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 5363 لسنة 2021 والخاص بحظر حرق المخلفات الزراعية نهائيا وحظر تشغيل المكامير والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات، تم المرور على عدد من الصناعات الملوثة للبيئة والذى جاء بيانها كالتالى :

عدد 38 مسبك، وعدد 81 فاخورة وتبين توقفهم عن العمل كما تم المرور على عدد 257 مكمورة فحم نباتي وتبين مخالفة عدد 28 مكمورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم المرور على عدد 28 مصنع طوب وتبين مخالفة عدد 6 مصانع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة لتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة، والإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات.