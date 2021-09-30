ضبط 1090 حالة إشغال وتحرير 1695 محضر و116 ألف غرامات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق 18 محلا مخالفا، و4 مقاهى والتحفظ على 1090 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1695 محضرا متنوعا بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 116 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاونى المحافظ، والجهات المعنية.

كما شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مؤكدا على أنه غير مسموح بأى شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد ؛كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها فى رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة برفع 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 47 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.



إزالة الأتربة



إزالة الإشغالات



إشغالات



تشميع



حملة نظافة



رفع قمامة