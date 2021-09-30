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صور.. حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى أوسيم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:35 م
صور.. حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى أوسيم جانب من الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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شبَّ حريق بمنطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، حيث تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة نيران ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.
 
مسؤول إدارة شرطة النجدة أخطر على الفور غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء جابر بهاء، ووجه مدير الإدارة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ وبسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.
 
حريق (1)
 
حريق (2)
 
حريق (3)
 
حريق (4)
 
حريق (5)

 


حريق مخلفات

الزرايب

اوسيم

سيارات الإطفاء

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