"صحة قنا": جاهزون لتطعيم طلاب الجامعات والمعاهد بلقاح كورونا فى 9 مقرات

قنا صابر سعيد

ناشد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، جميع طلبة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة والأزهرية التسجيل علي موقع وزارة الصحة، لتلقي لقاح كورونا.

وأوضح تاوضروس، أنه في حالة عدم معرفة التسجيل يذهب الطالب إلي مراكز التطعيم المنتشرة بتسع مدن المحافظة والتي تم اختيارها منتصف سبتمبر الجاري للتسجيل الفورى والتطعيم ضمن مبادرات " معا نطمئن - سجل الآن".

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن أماكن تمركز فرق حملة معا نطمئن بالمحافظة في مدينة أبو تشت أقصي شمال محافظة قنا يتمركز فريق الدعاية والتسجيل بمنطقة مجمع المواقف، بالإضافة إلي أن فرق التطعيم بمكتبة الطفل أبو تشت، أما مدينة فرشوط فتباشر فرق التسجيل والدعاية عملها من أمام مجلس مدينة فرشوط والتطعيم بمركز شباب فرشوط، وفي نجع حمادى تتم الدعاية والتسجيل بميدان العروسة، أما التطعيم بمركز شباب نجع حمادى، ودشنا بشارع المركز والتطعيم بمركز شباب الصعايدة، وبالوقف أمام مجلس المدينة، وإعطاء اللقاح بمركز شباب المراشدة، أما العاصمة قنا تتواجد بميدان الساعة والتطعيم بالصالة المغطاة، وقفط من أمام مسجد الفتح والتطعيم بمركز شباب الزهراء، ومدينة قوص بميدان النوبة، والتسجيل أما التطعيم بنادى الشعب الرياضي، ونقادة أمام مجلس المدينة والتطعيم بستاد نقادة الرياضي.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت اليوم جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا "الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية" بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح وذلك بـ 1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، وذلك دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.