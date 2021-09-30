اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة كمبوديا تدرب كلاب متخصصة فى مكافحة المتفجرات على رصد مصابى كورونا.. فيديو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:39 م
شرطة كمبوديا تدرب كلاب متخصصة فى مكافحة المتفجرات على رصد مصابى كورونا.. فيديو تدريب الكلاب على رصد كورونا
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الشرطة فى كمبوديا، تدريب الكلاب المتخصصة فى مكافحة الألغام الأرضية على شم فيروس كوفيد-19 والمصابين بالفيروس، على أمل أن تتمكن الكلاب ذات الأنوف الحادة المستخدمة عادة للكشف عن المتفجرات تحت الأرض من اكتشاف الفيروس واحتوائه.

 

 

ونشرت شبكة يورو نيوز، لقطات من عملية تدريب الشرطة للكلاب على التقاط فيروس كورونا، حيث قدمت جامعة العلوم الصحية عينات من المركبات العضوية المتطايرة، المواد الكيميائية العضوية التي تنبعث منها الروائح، من مرضى كوفيد-19 إلى منشأة وكالة إزالة الألغام في مقاطعة "كامبونج شهانج".

 

تجهيز الكلاب للتدريب
تجهيز الكلاب للتدريب

 

تدريب الكلاب على شم الفيروس
تدريب الكلاب على شم الفيروس

 

وأثبتت الكلاب، التي تم تربيتها في كمبوديا، حتى الآن على أنها فعالة جدا، وقال أحد مدربي الكلاب ويدعى خوم سوكلي: "بعد شهرين ونصف الشهر، كلابنا في مرحلة مبكرة من النجاح، لذلك يمكنها شم رائحة كوفيد-19"، وأوضح أن أربعة منها قادرة الآن على اكتشاف كوفيد-19 الموضوعة في أنبوب طوله متر في أقل من دقيقة، بينما تتدرب الكلاب الثمانية الأخرى على اكتشاف الروائح في أي مكان مفتوح آخر.

 

وشرعت السلطات حاليا بتبني استراتيجية جديدة لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس المستجد، وسينضم إلى الحملة 12 كلبا بلجيكيا من نوع "مالينوا" أي كلاب الرعي البلجيكية، وقام المركز الكمبودي للأعمال المتعلقة بالألغام بتدريب الكلاب على اكتشاف الأشخاص الحاملين للفيروس.

 

وقال المدير العام هينج راتانا، إن المركز يأمل على المدى الطويل في استخدام الكلاب في الأحداث الكبرى، بما في ذلك المباريات الرياضية، مشيرا إلى أن "الكلاب أكثر كفاءة من الأدوات الأخرى".

 

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، عن بدء حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لأكثر من 1.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما فى جميع أنحاء كمبوديا، من أجل عودتهم إلى المدرسة بعد توقف طويل.


شرطة كمبوديا

كمبوديا

كورونا فى كمبوديا

تدريب كلاب على شم كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة