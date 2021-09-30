شباب كفر الشيخ والمجلس القومى للمرأة والصحة يستقبلون راغبى تلقى لقاح كورونا

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومى للمرأة.

ثمن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ومديرية الشؤون الصحية لمشاركتهم بفتح مراكز الشباب أمام تلك الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يشهد مركز شباب شنو إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة و مديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمعدل يومى لا يقل عن تطعيم 70 مواطنا من لقاح " استرازينيكا وسينوفاك "من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين، جاء ذلك باشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و تنفيذ هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو.

أشار الدكتور عزت محروس، إلى أن مراكز الشباب استعدت لاستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح، وذلك من السبت 18/9/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى تسعة مراكز شملت مراكز شباب" كفر الشيخ، فوة- دسوق، بيلا مطوبس، سيدى سالم،قلين، سيدى غازي ،بلطيم- الرياض" وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم.



استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا