اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:44 م
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"شؤون الحرمين" تعلن استعدادها لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:02 م
"شؤون الحرمين" تعلن استعدادها لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر معتمرين _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

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أعلن المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى حسنى حيدر، اليوم الخميس، استعداد الرئاسة وتكثيف جهودها واستكمال برامجها لرفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى١٠٠ ألف معتمر و٦٠ ألف مصل، مبينا أن وكالات الرئاسة أعدت خططا وإجراءات وآليات لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلاً وتمكيناً لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

 

وأوضح حيدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن الرئاسة هيأت البيئة المثالية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث ركّبت ملصقات التباعد الجسدى بما يتناسب مع معايير أعداد المعتمرين والمصلين، وتخصيص مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتى سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

 

وأكد أن الرئاسة ستبدأ من اليوم فى استقبال المعتمرين والمصلين، حيث جرى تجهيز الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية للاستفادة منها لصلاة الفجر والمغرب والعشاء، وستكون بكامل الخدمات من فرش وسقيا وتعقيم.

 


شؤون الحرمين

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السعودية

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أخبار السعودية

المسجد الحرام والمسجد النبوى

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