سيدة تحرر محضرا بعد فقدان رضيعها داخل مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شهد مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، اليوم الخميس، خطف سيدة مجهولة الهوية، لطفل رضيع من والدته، وذلك بعد ساعات من وضع الأم لطفلها فى عملية ولادة قيصرية بالمستشفى.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بخطف طفل رضيع من والدته، وذلك على يد سيدة مجهولة الهوية كانت تجلس مع والدة الطفل.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة كانت تجلس مع والدة الطفل، وذلك بعد ساعات من ولادة الأم لطفلها الرضيع فى عملية ولادة قيصرية بالمستشفى، حيث ظن الجميع أنها من أقارب الأم.

وتبين أن المتهمة استغلت دخول الأم دورة المياه وإعطائها الطفل ليظل معها وأخذته وهربت من المستشفى، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 5814 إدارى الحسينية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.