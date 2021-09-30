سنغافورة تدعو كبار السن للتوجه للحصول على الجرعة الثالثة المعززة

سنغافورة /أ ش أ/

دعت السلطات الصحية فى سنغافورة، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين الدائمين وحاملى التصاريح طويلة الأمد، من فئة كبار السن، الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر للتوجه إلى أى مركز تطعيم أو مركز صحى؛ من أجل الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، دون الحاجة إلى موعد.

وأوضحت وزارة الصحة - فى بيان لها أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية، عبر موقعها الإلكترونى - أنه منذ يوم 15 سبتمبر، تمت دعوة 500 ألف شخص من كبار السن المؤهلين للحصول على جرعات اللقاح الثالثة فى إطار برنامج تعزيز التطعيم ضد "كورونا" لمن هم فى سن الـ60 فيما فوق.

وأضافت الوزارة أنه لكى يكون الشخص مؤهلًا للحصول على الجرعة المعززة، يجب أن يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل حوالى ستة أشهر، مٌشيرة إلى أن أولئك الذين حصلوا على جرعات اللقاح الثانية فى الأول من أبريل الماضى أو قبل ذلك سيكونون مؤهلين للسير إلى أى موقع تطعيم للحصول على الجرعة الثالثة بدءًا من غد الجمعة.