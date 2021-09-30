سفير تونس لليوم السابع: تكليف الرئيس امرأة بتشكيل الحكومة تأكيد لتقديره لمكانتها

إيمان حنا

قال السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تكليف الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن كأول امرأة بتشكيل حكومة لأول مرة في تاريخ تونس بل والعالم العربى، يؤكد تقدير الرئيس سعيد للمرأة التونسية ومكانتها المميزة .

وأشار السفير التونسى، في تصريحاته، إلى أن الأيام القادمة لا تزال تحمل مزيدا من المفاجآت السارة للتونسيين.

ومن جهة أخرى، جدد السفير التأكيد على أن العلاقات المصرية التونسية في أفضل حالاتها ، وأنها علاقات مميزة لا توصفها الكلمات بل أكدتها المواقف المتبادلة بين الدولتين، منها زيارة الرئيس قيس سعيد لمصر وزيارة وزير الخارجية سامح شكرى لتونس " .

يذكر أن الرئيس قيس سعيد قد كلف ظهر أمس نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، وجاء هذا التكليف في خضم القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتعليق أعمال البرلمان وتعطيل بنود في الدستور. وتعتبر الأستاذة الجامعية نجلاء بودن غريبة عن المشهد السياسي التونسي إذ لا يعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافا وراء توجهات سياسية معنية.

وقد ساعدت قرارات الرئيس التاريخية فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى، المواطن التونسى على استعادة ثقته فى الدولة ومؤسساتها، والإجراءات التي يتخذها الرئيس يوما تلو الآخر، لقد عادت إلى الشعب آمال كان قد فقدها لسنوات.