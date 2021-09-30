روسيا تستضيف أول حفل زفاف ملكي في سان بطرسبرج منذ أكثر من قرن.. صور

كتب محمد شعلان

تستعد مدينة سان بطرسبرج، العاصمة الإمبراطورية السابقة لروسيا، لمراسم زواج أحد أحفاد العائلة المالكة الروسية، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ قرن، وسيعقد الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف، قرانه على خطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني في كاتدرائية القديس اسحاق.

ونشرت وكالة رويترز صور الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني، خلال مراسم دينية يحضرها مئات الضيوف الأجانب، وستكون محل انظار وسائل الاعلام العالمية.



صور قبل الزفاف



صور الدوق وخطيبته

وقال جورج ميخائيلوفيتش (40 عاما)، الذي عاش معظم حياته في فرنسا وإسبانيا، لموقع فونتانكا الإخباري الروسي عن اختيار سان بطرسبرج لمراسم الزواج "كان هذا أول مكان في روسيا رجعنا إليه. وهو محبب جدا جدا للعائلة".



الدوق وخطيبته



جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته



الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته

وكان قد زار روسيا لأول مرة عام 1992 وهو يعيش الآن في موسكو حيث يعمل في عدد من المشروعات الخيرية.

وُلد جورج ميخائيلوفيتش في إسبانيا لأبوين دوقة روسيا الكبرى ماريا فلاديميروفنا - الوريثة التي نصبت نفسها لعرش الإمبراطورية الروسية - وزوجها الدوق الروسي ميخائيل بافلوفيتش. عاش في فرنسا وإسبانيا معظم حياته.

وكان الإمبراطور نيقولا الثاني آخر أباطرة روسيا وزوجته وأولادهما الخمسة قد قتلوا رميا بالرصاص خلال الثورة في يوليو 1918, في قبو منزل تاجر في يكاترينبرج ، المدينة التي تبلغ مساحتها 1450 كيلومترًا شرق العاصمة الروسية موسكو.

حكمت سلالة رومانوف روسيا لمدة 300 عام قبل أن يتنحى نيكولاس الثاني في عام 1917 ، مما وضع روسيا في مسار الثورة البلشفية والحرب الأهلية و 70 عامًا من الحكم الشيوعي.