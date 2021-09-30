اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تستضيف أول حفل زفاف ملكي في سان بطرسبرج منذ أكثر من قرن.. صور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:51 م
روسيا تستضيف أول حفل زفاف ملكي في سان بطرسبرج منذ أكثر من قرن.. صور صور الدوق وخطيبته
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد مدينة سان بطرسبرج، العاصمة الإمبراطورية السابقة لروسيا، لمراسم زواج أحد أحفاد العائلة المالكة الروسية، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ قرن، وسيعقد الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف، قرانه على خطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني في كاتدرائية القديس اسحاق.

 

ونشرت وكالة رويترز صور الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني، خلال مراسم دينية يحضرها مئات الضيوف الأجانب، وستكون محل انظار وسائل الاعلام العالمية.

صور قبل الزفاف
صور قبل الزفاف

 

صور الدوق وخطيبته
صور الدوق وخطيبته

 

وقال جورج ميخائيلوفيتش (40 عاما)، الذي عاش معظم حياته في فرنسا وإسبانيا، لموقع فونتانكا الإخباري الروسي عن اختيار سان بطرسبرج لمراسم الزواج "كان هذا أول مكان في روسيا رجعنا إليه. وهو محبب جدا جدا للعائلة".

الدوق وخطيبته
الدوق وخطيبته

 

جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته
جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته

 

الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته
الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته

 

وكان قد زار روسيا لأول مرة عام 1992 وهو يعيش الآن في موسكو حيث يعمل في عدد من المشروعات الخيرية.

 

وُلد جورج ميخائيلوفيتش في إسبانيا لأبوين دوقة روسيا الكبرى ماريا فلاديميروفنا - الوريثة التي نصبت نفسها لعرش الإمبراطورية الروسية - وزوجها الدوق الروسي ميخائيل بافلوفيتش. عاش في فرنسا وإسبانيا معظم حياته.

 

وكان الإمبراطور نيقولا الثاني آخر أباطرة روسيا وزوجته وأولادهما الخمسة قد قتلوا رميا بالرصاص خلال الثورة في يوليو 1918, في قبو منزل تاجر في يكاترينبرج ، المدينة التي تبلغ مساحتها 1450 كيلومترًا شرق العاصمة الروسية موسكو.

 

حكمت سلالة رومانوف روسيا لمدة 300 عام قبل أن يتنحى نيكولاس الثاني في عام 1917 ، مما وضع روسيا في مسار الثورة البلشفية والحرب الأهلية و 70 عامًا من الحكم الشيوعي.


حفل زفاف ملكى

الامبراطورية الروسية

العائلة المالكة الروسية

جورج ميخائيلوفيتش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حفلات زفاف ملكية تغيرت ترتيباتها فى آخر لحظة.. تشارلز قام بدور والد ميجان

الخميس، 09 سبتمبر 2021 08:00 م

قالب جبنة للملكة فيكتوريا وعجلة لـ وليام وكيت.. أغرب هدايا الزفاف الملكية

السبت، 19 يونيو 2021 12:19 م

هدايا الزفاف الملكية الأكثر غرابة.. "ثور هندى لميجان وهارى وعجلة لوليام وكيت"

الإثنين، 14 يونيو 2021 12:00 م

دليل جديد يكذب مزاعم ميجان ماركل حول الزواج سرا من هارى قبل حفل الزفاف الملكى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:00 ص

قس بريطانى يرد على مزاعم ميجان ماركل بزواجها سرا من هارى قبل زفافهما الملكى

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:00 ص

القصة وراء قبعات الزفاف الملكية وأبرز تصميماتها.. تقليد بريطانى لتكريم العروسين

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة