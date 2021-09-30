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رجل يُطلق النار داخل مدرسة بشمال شرق موسكو دون وقوع إصابات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:34 م
رجل يُطلق النار داخل مدرسة بشمال شرق موسكو دون وقوع إصابات عناصر من الشرطة الروسية
موسكو /أ ش أ/

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اعتقلت شرطة العاصمة الروسية رجلا، أطلق النار داخل مدرسة بشمال شرق موسكو بسبب خلاف بين ابنته وبعض الشباب، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

 

وقال مصدر بالمكتب الصحفى لشرطة موسكو - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس - أن ضباطا من دورية الشرطة اعتقل المشتبه به فى إطلاق النار فى باحة مدرسة فى منطقة ياروسلافل بشمال شرق العاصمة.

 

وأضاف: أن تلميذة فى الصف العاشر تشاجرت مع شُبان وأخبرت والدها بالحادثة، ما دفع الوالد إلى التوجه إلى المدرسة وإطلاق النار فى الهواء مرة واحدة من مسدسه.

 

وأشارت وكالة (سبوتنيك) إلى عدم وقوع أى إصابات بين المواطنين أو الطلاب، حيث تدخلت الشرطة على الفور وتم ضبط المشتبه به بعد الحادثة.

 

يُذكر أن حادث إطلاق نار وقع مؤخرا فى جامعة بيرم الحكومية الوطنية للأبحاث، حيث قام أحد الطلبة بإطلاق النار داخل الحرم الجامعى فى 20 سبتمبر الجاري. وأسفر هذا الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح.

 


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